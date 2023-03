Man. United eliminam West Ham da Taça de Inglaterra

Os "red devils" seguem para os quartos de final à custa dos "hammers", antepenúltimos na liga principal, em jogo em que tiveram de recuperar de uma desvantagem no marcador a um quarto de hora do final.O Tottenham, quarto do primeiro escalão, foi eliminado por 1-0 em Shefffield, pelo United local, clube que segue em segundo na liga secundária, o "Championship".Nos outros dois jogos de quarta-feira, o Grimsby, do quarto escalão, surpreendeu o Southampton (liga principal) por 2-1, e o Burnley, líder da "Champinship", bateu, também pela margem mínima, o Fleetwood, do terceiro escalão.Na terça-feira, já se tinham apurado Manchester City, Brighton, Blackburn e Fulham.