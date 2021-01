Man. United tropeça em Londres

No desafio entre os dois históricos do futebol inglês não faltaram oportunidades para desfazer o empate sem golos, mas nem de um lado, nem do outro houve quem tivesse a frieza para materializar em golos as chances criadas, presenciadas pelos portugueses titulares Cédric Soares, nos ‘gunners’, e Bruno Fernandes, nos ‘red devils’.



O uruguaio Edinson Cavani, aos 59 minutos, teve nos pés o golo, porém, quando bastaria só encostar para a baliza, atirou ao lado, seguindo-se, instantes depois, o ‘tiro’ à barra do 'londrino' Alexandre Lacazzete, na cobrança de um livre direto.



Com este empate, o United soma 41 pontos, no segundo lugar, e atrasou-se na luta pelo primeiro, ocupado pelo rival City, que tem 44 e menos um jogo, enquanto o Arsenal, oponente do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, é oitavo, com 31.