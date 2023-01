Man. United vence Nottingham na Taça da Liga inglesa

O que fez a diferença foi a maior capacidade do Manchester United marcar em momentos importantes do jogo, logo a abrir, aos seis minutos, por Marcus Rashford, e à beira do intervalo, aos 45, pelo ponta de lança neerlandês Wout Weghorst, recentemente emprestado aos "red devils" pelo Burnley, mas que jogava na Turquia, pelo Besiktas, também por empréstimo.Com uma vantagem de dois golos, o Manchester United soube geri-la, não permitindo que o Nottingham Forest chegasse ao golo, que o recolocaria na discussão do resultado, mas o "xeque-mate" foi aplicado pelo internacional português Bruno Fernandes, que envergou a braçadeira de capitão, aos 89 minutos, na sequência de uma assistência do internacional sueco Anthony Elanga.De notar que o internacional português Diogo Dalot não entrou nas escolhas do técnico Erik ten Hag por se encontrar lesionado.Com este triunfo, os "red devils" têm o caminho desbravado para a final, uma vez que não se antecipa uma reviravolta no resultado no jogo da segunda mão, no dia 1 de fevereiro, em Old Trafford.Na outra meia-final, disputada na terça-feira, o Newcastle venceu no terreno do Southampton, por 1-0, estando a segunda marcada para dia 31 de janeiro, no estádio de Saint James’s Park.