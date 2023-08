Manafá assina pelo Granada

Na sequência de passagens por Oliveira do Bairro (2012), Sporting B (2013-2015), Beira-Mar (2015), Anadia (2015), Varzim (2016), Portimonense (2016-2019) e FC Porto (2019-2023), o lateral direito, de 29 anos, vai cumprir a sua primeira experiência no estrangeiro.Manafá estava livre de compromissos desde que deixou os vice-campeões nacionais no final da última época, após ter vencido dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira, totalizando dois golos e seis assistências em 130 duelos.Essa passagem ficou igualmente assinalada pela recuperação de uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, de dezembro de 2021 a setembro de 2022, que levou o defesa a fazer algumas partidas pelo conjunto B portista aquando do seu regresso aos relvados.Além de Manafá, que se vai juntar ao compatriota André Ferreira no Granada, campeão da II Liga espanhola em 2022/23, o FC Porto já viu sair neste defeso Rodrigo Conceição, Tomás Esteves, Nanu, Diogo Leite, João Marcelo, Matheus Uribe e Fernando Andrade.