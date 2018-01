`Manager` da Itália satisfeito por evitar Espanha e Alemanha na Liga das Nações

Lusa 24 Jan, 2018, 15:59 | Futebol Internacional

“Não nos podemos queixar do sorteio. Evitámos as equipas mais fortes, com a Espanha e a Alemanha e isso é importante. Podemos e vamos lutar pela vitória. Queremos regressar ao nível que a Itália está habituada a ter e queremos aprender com os erros para começar a construir algo muito importante”, afirmou Gabriele Oriali.



A Itália está sem selecionador desde a saída de Gian Piero Ventura, que abandonou o cargo em novembro de 2017, após ter falhado o apuramento para a fase final do Mundial2018. A imprensa transalpina tem avançado que o ex-jogador Luigi Di Biagio poderá ‘pegar’ na equipa até que seja encontrado um sucessor.



A fase de grupos da Liga das Nações, a nova prova da UEFA, que decorre a cada dois anos, vai disputar-se de 06 setembro a 20 novembro de 2018, com a ‘final four’ da Liga A marcada para junho de 2019. Portugal ficou sorteado no Grupo 3, com Itália e Polónia.



Essa fase final, cujo anfitrião será designado em dezembro de 2018, é composta por meias-finais, jogo de apuramento de terceiro e quarto lugares e uma final, para determinar o primeiro vencedor da Liga das Nações.



Na Liga das Nações participam as 55 seleções filiadas na UEFA, divididas em quatro ligas (A, B, C e D), em função do 'ranking' da UEFA. Dentro de cada liga, as equipas são repartidas em quatro grupos, cujos vencedores terão acesso aos 'play-offs' que atribuem as últimas quatro vagas no campeonato europeu de 2020 e que se disputam em março do mesmo ano.