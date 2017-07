Manchester City anuncia contratação de Benjamin Mendy por cinco temporadas

Lusa 24 Jul, 2017, 15:32 | Futebol Internacional

"Estou extremamente satisfeito por me juntar ao Manchester City. É um dos maiores clubes da Europa e tem em Guardiola um treinador comprometido em jogar ao ataque. Tenho a certeza de que os próximos anos serão de sucesso", disse o lateral-esquerdo de 23 anos, em entrevista ao sítio oficial do emblema na Internet.



Também o diretor desportivo dos 'citizens', Txiki Begiristain, prestou declarações, nas quais classificou Mendy como "indiscutivelmente um dos melhores laterais do mundo" e o alvo principal do clube para a posição.



Mendy junta-se assim a Bernardo Silva no Manchester City, depois de na temporada passada se terem sagrado campeões franceses ao serviço do Mónaco.



Apesar de não haver um valor oficial para a transferência, a imprensa inglesa especula que o lateral-esquerdo tenha custado cerca de 60 milhões de euros.