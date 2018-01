Manchester City anuncia renovação de contrato de Kevin De Bruyne

22 Jan, 2018, 22:02 | Futebol Internacional

Ao mesmo tempo que o Manchester United anunciava a chegada de Aléxis Sanchez e o Arsenal a de Henrikh Mkhitaryan, o Manchester City revelou que Kevin De Bruyne vai vestir de azul bebé até 2023.



O jogador belga tem sido um dos grandes dínamos da equipa de Pep Guardiola na Premier League, que lidera o campeonato com uma vantagem de 12 pontos sobre o segundo classificado, o Manchester United.



De Bruyne leva 32 jogos está temporada, nos quais marcou oito golos e fez 13 assistências, tendo participação direta em 21 golos dos Citizens.



“Estou muito feliz por ter assinado este novo contrato. Como disse anteriormente, a minha intenção foi ficar sempre no City, onde me senti em casa desde o primeiro dia”, declarou o jogador de 26 anos.



“Não só estamos a ganhar – estamos a jogar um excelente futebol. É um prazer fazer parte desta equipa e estou entusiasmado com o que podemos alcançar nos próximos anos”.



Kevin De Bruyne chegou ao Manchester City em 2015, vindo do Wolfsburgo. O belga impôs-se na equipa principal dos Blues de Manchester de forma imediata, tendo marcado 16 golos logo na primeira época em que regressou ao futebol inglês.



O internacional pela Bélgica começou por dar nas vistas no Genk, da Bélgica, tendo sido contratado pelo Chelsea na temporada 2011/12. Sem espaço nas escolhas dos Blues de Londres, em que se inclui José Mourinho, o médio de 26 anos acabou por se transferir para o Wolfsburgo.



Pela seleçã belga, De Bruyne tem 57 internacionalizações e 12 golos marcados.