Manchester City bate rival United e recorde de vitórias em Inglaterra

Lusa 10 Dez, 2017, 19:46 | Futebol Internacional

O 14.º triunfo seguido na prova, obtido no estádio do rival citadino, permitiu ao City aumentar para 11 pontos a vantagem sobre a equipa treinada pelo português José Mourinho e bater o recorde de 13 vitórias consecutivas que o Arsenal estabeleceu em 2001/2002 e o Chelsea reeditou em 2016/2017.



Em 129 anos de história do campeonato inglês, apenas o Arsenal tinha cometido a proeza de conquistar 14 triunfos consecutivos, mas ao longo de duas temporadas, pois, às 13 alcançadas 2001/2002, somou mais uma na época seguinte, sob o comando do atual treinador, o francês Arsène Wenger.



O City apenas recolheu os dividendos do seu domínio durante a primeira parte aos 43 minutos, quando o médio espanhol David Silva inaugurou o marcador, mas os anfitriões conseguiram restabelecer o empate ainda antes do intervalo, aos 45+2, pelo avançado Marcus Rashford.



A segunda parte foi mais equilibrada e pertenceu ao defesa argentino Nicolas Otamendi o golo da vitória dos visitantes, aos 54 minutos, aproveitando um ressalto, na sequência de um lance de bola parada, muito semelhante ao que originou o tento inicial.



Se o jogo teve apenas três golos, isso ficou a dever-se ao desempenho dos guarda-redes das duas equipas, o brasileiro Ederson, ex-jogador do Benfica, e o espanhol David de Gea, que no período de compensação evitou o golo do recém-entrado avançado português Bernardo Silva.



Horas antes, o Liverpool tinha falhado a possibilidade de apanhar o campeão Chelsea no terceiro lugar da competição, ao empatar 1-1 na receção ao rival citadino Everton.



Os 'reds' inauguraram o marcador aos 42 minutos, através do médio egípcio Mohamed Salah, que concretizou o 13.º golo e se isolou no comando da lista dos melhores marcadores, mas os visitantes restabeleceram a igualdade aos 77, graças a uma grande penalidade concretizada por Wayne Rooney.



O Liverpool manteve-se na quarta posição, a dois pontos do Chelsea, que no sábado perdeu de forma surpreendente com o West Ham, por 1-0, e com mais um em relação ao Arsenal, que hoje não foi além de um empate 1-1 no recinto do Southampton.



A equipa anfitriã entrou praticamente a ganhar, graças a um golo marcado logo aos três minutos pelo médio Charlie Austin, e os 'gunners' apenas conseguiram salvar um magro ponto porque o ponta de lança francês Olivier Giroud restabeleceu o empate aos 88.