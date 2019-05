Manchester City conquista Taça e faz história em Inglaterra

Lusa Comentários 18 Mai, 2019, 19:48 / atualizado em 18 Mai, 2019, 20:08 | Futebol Internacional

A formação de Pep Guardiola já tinha vencido o campeonato e a Taça da Liga inglesa, tendo ficado ‘só’ a faltar a Liga dos Campeões, em que caiu nos quartos de final frente ao Tottenham.



Os ‘citizens’ tornaram-se no primeiro cube inglês a conquistar todas as provas nacionais na mesma época.



Em Londres, no renovado Estádio de Wembley, Bernardo Silva foi titular e fez a assistência para o quinto golo, aos 81 minutos, marcado por Sterling, que foi a grande figura da final.



O avançado inglês também marcou aos 38 e 87 minutos, completando um ‘hat-trick’, e, aos 26, ofereceu o golo ao espanhol David Silva, que abriu a contagem. O belga Kevin De Bruyne, aos 61, e o brasileiro Gabriel Jesus, aos 68, também deixaram o nome na história da final



O Manchester City levantou a Taça de Inglaterra pela sexta vez e igualou o Bury no topo das equipas que mais golos marcaram numa final da prova.



Em 1902/03, o Bury goleou o Derby County, por 6-0, naquela que era até hoje a final mais desequilibrada de sempre.