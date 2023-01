Manchester City dá lição e elimina Chelsea dá Taça de Inglaterra de futebol

Em jogo correspondente à terceira eliminatória, a primeira em que entraram em ação as equipas da ‘Premier’, o Manchester City deu uma autêntica lição de futebol aos londrinos, num duelo em que foi superior em toda a linha.



A equipa de Pep Guardiola chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Riyad Mahrez, aos 23 minutos, Julian Alvarez, aos 30, de grande penalidade, e Phil Foden, aos 38, numa fase de jogo em que ‘engoliu’ o Chelsea.



Na segunda metade, os londrinos melhoraram, mas, mesmo assim, foi o Manchester City a dispor de uma segunda grande penalidade, desta vez convertida por Mahrez, aos 85 minutos, num período em que Guardiola já tinha feito entrar Cancelo, a partir dos 58.



O triunfo permite aos ‘citizens’ seguirem para a quarta ronda da Taça, o equivalente aos 16 avos de final, na qual defrontará o vencedor do jogo entre Oxford United e Arsenal, agendado para segunda-feira.



Também hoje, o Leeds United empatou já nos descontos em casa do Cardiff (2-2), onde esteve a perder por dois golos, e terá agora que disputar o jogo de desempate, enquanto o Aston Villa, também da primeira Liga inglesa, foi eliminado em casa pelo Stevenage (2-1), da 'League Two', o equivalente à quarta divisão.



Os ‘villans’ estiveram a vencer até aos 88 minutos, mas a expulsão de Dendoncker precipitou a hecatombe, com o Stevenage a igualar de grande penalidade, e Campbell a fazer o 2-1, já em cima do final do jogo.



Para a quarta ronda estão já apurados Manchester City, Manchester United, Leicester, Tottenham, Southampton, Fulham, Brighton e West Ham (Premier League), Preston, Reading, Blackpool, Sheffield United, Sunderland, Burnley, Blackburn e Stoke City (Championship), Fletwood Town, Ipswich, Sheffield Wednesday e Derby County (League One), Grimsby Town, Stevenage e Wallsall (League Two) e Wrexham (National League).



Por decidir estão, além do jogo entre Oxford e Arsenal, os duelos de desempate, em jogos da ronda que terminaram empatados, entre os quais o Liverpool-Wolverhampton (2-2), mas também o embate entre Forest Green e Birmingham, este por ter sido adiado no sábado devido ao mau estado do terreno, após chuva forte.