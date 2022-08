Manchester City e Liverpool disputam o título inglês

Atrás de "citizens" e "reds", o Chelsea perfila-se como o mais forte candidato a aproveitar eventuais deslizes dos favoritos, colocando-se um patamar acima dos reforçados Arsenal e Tottenham e do Manchester United, sob o comando do novo treinador Erik ten Hag, mas em alvoroço devido à vontade de Cristiano Ronaldo de deixar o clube.O avançado internacional português falhou a pré-época dos "red devils", devido a problemas familiares, e a comunicação social tem noticiado que pretende abandonar Manchester, o que deixaria a participação lusa no United reduzida ao defesa Diogo Dalot e ao médio Bruno Fernandes.





"Citizens" defendem o título



No rival citadino também há um influente trio de jogadores portugueses, os defesas João Cancelo e Rúben Dias e o médio Bernardo Silva, decisivos na conquista dos dois últimos títulos do City, que protagonizou a grande contratação do mercado, o avançado norueguês Erling Haaland ao Borussia Dortmund.



O Manchester City, sob o comando do treinador espanhol Pep Guardiola, dominou o futebol inglês nos últimos cinco anos, durante os quais se sagrou campeão quatro vezes, um ciclo vitorioso apenas interrompido pelo Liverpool em 2019/20, época em que os "reds" colocaram fim a um prolongado jejum de 30 anos.



"Reds" preseguem o cepto





Sempre sob o comando técnico do alemão Jürgen Klopp, o Liverpool tem sido o adversário mais consistente dos "citizens" e, na temporada passada, levou a decisão do título até aos dramáticos minutos finais da última jornada, terminando a um ponto do campeão.



O Liverpool reforçou o ataque com o uruguaio Darwin Núñez, contratado ao Benfica, e o jovem português Fábio Carvalho (ex-Fulham) – que se juntou ao compatriota Diogo Jota -, mas perdeu o avançado senegalês Sadio Mané para o Bayern Munique, apesar de o City também ter deixado sair jogadores influentes, como o brasileiro Gabriel Jesus e o ucraniano Zinchenko, ambos para o Arsenal, e Raheem Sterling, para o Chelsea.



Os "reds" venceram o primeiro "round", ao conquistarem no sábado a Supertaça inglesa com um triunfo por 3-1 sobre o City, num jogo em que Darwin Núñez saiu do banco de suplentes para ganhar uma grande penalidade e marcar um golo, e em que o egípcio Salah ganhou ao belga Kevin de Bruyne no duelo de 'estrelas' entre os dois clubes.





Chelsea, Arsenal e os outros



O Chelsea, em tempos um dos clubes com maior número de jogadores lusos na Premier League, continua sem apostar no produto nacional e terá mesmo saído ligeiramente a perder do mercado, atendendo às saídas do alemão Rudiger e do belga Lukaku e às entradas de Sterling e do senegalês Koulibaly.



O Arsenal, pelo contrário, parece fortalecido, graças às entradas de Gabriel Jesus, Zinchenko e do português Fábio Vieira, que trocou o FC Porto pelos "gunners", já sem Nuno Tavares, emprestado ao Marselha, mas onde encontrará o compatriota Cédric Soares, enquanto o Tottenham contratou o brasileiro Richarlison, o croata Perisic e o francês Lenglet, e, acima de tudo, segurou, uma mais vez mais, o avançado Harry Kane.



Com o alemão Thomas Tuchel a manter-se na liderança do Chelsea, o espanhol Mikel Arteta no Arsenal e o italiano Antonio Conte no Tottenham, o Manchester United, recordista de títulos, com 20, é a única das equipas de topo com um novo treinador, que tem, até ao momento, dois reforços de peso, o dinamarquês Christian Eriksen (ex-Brentford) e o argentino Lisandro Martínez (ex-Ajax).



O técnico português Bruno Lage espera levar a armada lusa do Wolverhampton a efetuar uma época tranquila, eventualmente sonhar com um lugar europeu, enquanto o compatriota Marco Silva, campeão do Championship na época passada, procura manter-se no escalão principal, contando para isso com o contributo do médio Palhinha, contratado ao Sporting.