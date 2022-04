Manchester City e Liverpool voltam a empatar na corrida ao título na Liga inglesa

Em jogo da 32.ª jornada, embora ambos tenham um jogo em atraso, as duas equipas repetiram o resultado da primeira volta, desta vez com os ‘citizens’, que tiveram João Cancelo e Bernardo Silva, a estarem na frente do marcador.



O jogo ofereceu um Manchester City melhor na primeira parte, na qual saiu a vencer para o intervalo, e um Liverpool mais capaz na segunda, em que repôs cedo a igualdade, num período em que a estratégia pareceu mais ‘amarrada’ e menos fulgurante.



No Liverpool, que na quarta-feira encontra o Benfica na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer em Lisboa por 3-1, Diogo Jota esteve em grande plano, apesar de dar lugar a Luis Díaz aos 70 minutos.



Nos golos, o médio belga Kevin De Bruyne foi maestro no que jogou e fez jogar na equipa de Manchester e marcou o primeiro do jogo, logo aos cinco minutos, mas o Liverpool respondeu rapidamente, com Alexander-Arnold a encontrar Diogo Jota para o 1-1, aos 13.



Na sua melhor fase no jogo, foi com naturalidade que a equipa de Pep Guardiola chegou à vantagem, com um cruzamento largo de João Cancelo a deixar Gabriel Jesus com espaço para fazer o 2-1, aos 36 minutos.



No reatamento, o Liverpool entrou melhor e Salah serviu Sadio Mané em dia de aniversário do senegalês, para o 2-2.



Com o encontro novamente empatado, a segunda parte ofereceu um jogo menos exuberante, apesar de Sterling ainda ter tido um lance de golo anulado por fora de jogo milimétrico e Mahrez ter desperdiçado o 3-2 nos descontos.



No último fôlego, De Bruyne, apertado por Fabinho, ainda serviu o argelino numa transição rápida, mas Mahrez atirou por cima.



O empate mantém o campeão Manchester City na liderança da Liga, com 74 pontos, apenas mais um do que o Liverpool, que é segundo.



As duas equipas voltam a defrontar-se já no próximo sábado, nas meias-finais da Taça de Inglaterra.



Ainda na 32.ª jornada, em outros jogos do dia, o West Ham (sexto) perdeu na visita o Brentford (2-0), com a equipa londrina a não tirar proveito das derrotas na ronda de Manchester United, sétimo, com os mesmos 51 pontos, e do Wolverhampton, oitavo, com 49.



O Leicester, com Ricardo Pereira no banco, recebeu e venceu o Crystal Palace, por 2-1, num jogo entre equipas do meio da tabela, e o Norwich (20.º) bateu em casa o Burnley (18.º), por 2-0, num embate entre ‘aflitos’ na zona de despromoção.