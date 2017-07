Manchester City empresta Joe Hart ao West Ham

Lusa 18 Jul, 2017, 19:46 | Futebol Internacional

O guardião, de 30 anos, passou a temporada 2016/17 emprestado ao Torino, pelo qual cumpriu 36 jogos, e será novamente emprestado pelos ‘citizens’, que contam com o chileno Claudio Bravo e o brasileiro Ederson, contratado neste defeso ao Benfica.



“Foi um ano divertido e gostei de estar na liga italiana e no Torino, mas estou pronto para regressar e muito ansioso por fazer parte desta liga fantástica de novo”, explicou o habitual titular da seleção inglesa.



Hart, que fez quase 350 jogos pelo clube de Manchester desde 2006, jogou 71 vezes pela Inglaterra e espera poder voltar à boa forma para tentar integrar a seleção inglesa no Mundial2018, na Rússia.



“É importante poder jogar, e ter a oportunidade de estar neste clube é absolutamente fantástica”, rematou o inglês, que será colega do português José Fonte nos 'hammers'.