Manchester City goleia e sobe a segundo em Inglaterra

Os ‘citizens’, que apresentaram Rúben Dias e Bernardo Silva no ‘onze’ e utilizaram João Cancelo na segunda parte, aproveitaram da melhor forma o nulo registado horas antes entre Liverpool e Manchester United e ‘colaram-se’ ao Leicester City no segundo posto, com mais um ponto do que os ‘reds’, que caíram para quarto, e a dois dos ‘red devils’, que lideram.



O central Stones foi a figura da partida, com dois golos, aos 26 e 68 minutos, enquanto o alemão Gundogan, aos 56, e Sterling, aos 88, também contribuíram para a goleada.



Esta foi a quinta vitória consecutiva do Manchester City na 'Premier League', oitava em todas as competições.



Por seu lado, o Crystal Palace segue num confortável 13.º lugar, 11 pontos acima da zona de despromoção.