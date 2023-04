Manchester City imparável na rota do título em Inglatrerra ao golear Arsenal

A liderança continua na posse do Arsenal, com 75 pontos, em 33 jogos, mas já com o City quase 'colado', com 73, e ainda dois jogos em atraso.



Hoje, no estádio Etihad, de Manchester, não houve dúvidas em relação a quem continua a ser a melhor equipa inglesa da atualidade, com os 'azuis celestes' a ficarem com o caminho aberto para ganhar o campeonato, além de continuarem em prova na Taça (final com o Manchester United) e na Liga dos Campeões (meia-final com o Real Madrid).



O norueguês Haaland, melhor marcador europeu esta temporada, com 33 golos na Liga, esteve 'em branco' até aos 90+5 minutos, quando finalmente, após alguns falhanços fez o seu golo.



No entanto, foi ainda assim um dos elementos em destaque na noite, sempre incansável e com assistências para os golos apontados pelo internacional belga Kevin de Bruyne, aos 07 e 54 minutos.



Com o trabalho de hoje, Haaland passa a ser o sexto melhor do ano em termos de assistências, numa época absolutamente fabulosa. E com mais este golo, fica a um do recorde de uma época, de Andy Cole (34).



O médio belga foi, claramente, o 'homem do jogo', já que também fez, de livre, o passe para o golo de cabeça de Stones, aos 45+1. Inicialmente anulado, por fora-de-jogo, o golo acabou por ser validado, após intervenção do VAR.



O golo do Arsenal aconteceu ao minuto 86, através de um remate de Holding, quando os 'citizens' já controlavam a partida com toda a calma.



Com 14 vitórias e três empates desde fevereiro, os 'azuis celestes' estão em alta e têm tudo para prolongar o seu domínio no futebol inglês, acentuado desde a chegada do treinador Pep Guardiola.



Os jogos em atraso são com West Ham e Brighton, bastando ganhar um deles para passar para a frente de um campeonato que chegou a parecer perdido para o Arsenal.



Os londrinos, ainda assim, continuam a fazer um excelente campeonato - mas os pupilos de Mikel Arteta ainda não têm os automatismos do seu adversário de hoje.



Os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias voltaram a ser titulares pelo City, com desempenhos desta feita mais discretos.



Bernardo Silva não esteve nas jogadas de golo, mas fez um bom trabalho no campo de recuperação de bolas. Rúben Dias, um dos três centrais, viu cartão amarelo, por ter pontapeado White.



Em pior momento que o Arsenal está o Chelsea, que perdeu em casa com o Brentford, por 2-0, elevando para oito a série de jogos sem vitória.



A equipa em que militam o português João Félix e o argentino Enzo Fernández, que começou a época no Benfica, segue em 11.º, com 39 pontos, e vai falhar as próximas competições europeias de clubes.



Na milionária equipa londrina, Fernández foi titular e saiu aos 79 minutos, cedendo o lugar a Félix.



Azpilicueta fez autogolo aos 37 minutos e Mbeumo elevou, aos 78.



O Liverpool, com Diogo Jota a titular e a jogar 59 minutos, ganhou 2-1 em Londres ao West Ham e já é sexto, lugar de Liga Conferência.



Lucas Paquetá marcou para o West Ham (12) e Gakpo (18) e Matip (67) faturaram para o Liverpool.



Com 3-1 ao Brighton, o Nothingam Forest conseguiu sair da zona descida e passa a ter 30 pontos, mais um do que o Leicester, primeiro dos 'condenados'.