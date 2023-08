O Manchester City conquistou hoje pela primeira vez a Supertaça europeia de futebol, ao vencer o Sevilha, por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após um empate a um golo no final dos 90 minutos.

Em Atenas, o marroquino Youssef En-Nesyri (25 minutos) deu vantagem ao Sevilha, vencedor da última Liga Europa, com o inglês Cole Palmer (63) a empatar para os campeões europeus.



No desempate por grandes penalidades, apenas Gudelj falhou, com o Manchester City, sem os portugueses João Cancelo, Bernardo Silva e Ruben Dias, a conquistar o troféu na sua primeira presença na Supertaça europeia.