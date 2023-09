Manchester City mantém-se 100% vitorioso ao golear Fulham

O Tottenham segue na perseguição aos ‘citizens’, a dois pontos de distância, depois de vencer folgadamente no recinto do lanterna-vermelha Burnley, por 5-2, enquanto o Chelsea perdeu pela segunda vez na competição, no terreno do Nottingham Forest, por 1-0.



O Brentford manteve-se sem derrotas, ao empatar 2-2 na receção ao Bournemouth, num resultado idêntico ao do embate entre Sheffield United e Everton, que alinhou com o ponta de lança Beto a titular e Chermiti no banco, que ofereceu os primeiros pontos a ambos na competição.



O Manchester City selou o seu 18.º triunfo seguido em casa frente ao Fulham, de Marco Silva, que se apresentou desfalcado do médio português João Palhinha, um dia depois de este ter acertado a transferência, que acabaria falhada, para o colosso alemão Bayern Munique.



Com Rúben Dias no eixo da defesa, Bernardo Silva na parte final e o reforço Matheus Nunes no banco, o City só chegou ao golo aos 31 minutos, pelo argentino Julian Álvarez, num tento que mereceu a resposta dos ‘cottagers’, dois minutos depois, pelo norte-americano Tim Ream.



Ainda na primeira parte, aos 45+5 minutos, o neerlandês Nathan Aké recolocou o City na frente, antes de o norueguês Erling Halland assinar um ‘hat-trick’, aos 58, 70 e 90+5, o segundo na conversão de uma grande penalidade.



Logo atrás da formação comandada por Pep Guardiola, única 100% vitoriosa na Premier League, seguem Tottenham e West Ham, com 10 pontos, com os ‘spurs’, também com três golos da sua ‘estrela’, no caso Son, venceram por 5-2 no campo do Burnley.



O sul-coreano marcou aos 16 minutos - aquele que foi então o golo do empate, ‘anulando’ o tento do sul-africano Lyle Foster, logo aos quatro -, aos 63 e aos 66, a passe do ex-Sporting Pedro Porro, selando o triunfo construído também pelos tentos de Cristian Romero, aos 45+2, e James Maddison, aos 54.



Nos descontos, aos 90+4, o suplente Josh Brownhill ainda reduziu, fixando o resultado em 5-2, sem evitar que a formação comandada por Vincent Kompany siga no último lugar, sem qualquer ponto, tal como o Luton.



Mais acima está o Nottingham Forest, que foi vencer o Chelsea, em Stamford Bridge, em Londres, por 1-0, com um golo solitário de Elanga, aos 48, antes de Nuno Tavares se estrear na equipa orientada por Steven Cooper, que segue provisoriamente entre os nonos classificados, com seis pontos.



Ainda hoje, o Brighton recebe o Newcastle, mas o jogo ‘grande’ da ronda está guardado para domingo, quando o Arsenal receber o Manchester United, já depois de o Liverpool defrontar em casa o Aston Villa.