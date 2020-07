Manchester City pode receber o Real Madrid nos `oitavos` da Liga dos Campeões

Face às restrições impostas devido à pandemia de covid-19, existia a possibilidade de o desafio, agendado para 07 ou 08 de agosto, ser disputado em solo português, nomeadamente, nas cidades do Porto ou de Guimarães, assim como as restantes três partidas dos ‘oitavos’.



Contudo, segundo relevou hoje o secretário da Cultura britânico, Oliver Dowden, eventos internacionais de futebol, golfe ou Fórmula 1 estão fora do regime obrigatório de quarentena que vigora no Reino Unido.



Na primeira mão, os ‘citizens’, equipa na qual alinham os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo, venceram em Madrid, por 2-1.



Em 17 de junho, a UEFA anunciou que a Liga dos Campeões, suspensa em março devido à pandemia de covid-19, seria definida através de uma inédita ‘final a oito' a realizar em campos neutros, em Lisboa, nos estádios da Luz (Benfica) e José Alvalade (Sporting), entre 12 e 23 de agosto.



Os jogos dos quartos de final terão lugar entre 12 e 15 de agosto, enquanto as meias-finais realizar-se-ão em 18 e 19, e a final em 23.