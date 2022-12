Manchester City regressa ao segundo lugar em Inglaterra

Em Elland Road, os campeões em título venceram por 3-1, com os seus golos a serem apontados pelo espanhol Rodri, aos 45+1, e pelo norueguês Erling Haaland (51 e 64), que assim chega aos 20 golos na sua primeira Premier League.



Ambos os golos do antigo avançado do Borussia Dortmund tiveram a participação do internacional inglês Jackie Grealish, essencial no lançamento dos ataques da sua equipa.



Pascal Strujik fez o golo de honra do Leeds, de cabeça, aos 73 minutos, já com o português João Cancelo na equipa visitante - entrou aos 68 minutos para o lugar de Lewis.



Bernardo Silva não chegou a sair do banco dos suplentes, enquanto Rúben Dias continua lesionado.