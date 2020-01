Manchester City renova com experiente Fernandinho por uma época até 2021

"São notícias fantásticas. Estou grato aos meus colegas e à equipa técnica do Manchester City. Sem eles, este acordo não teria sido possível. Nunca pensei construir um relacionamento tão valioso com o clube e os adeptos, mas aconteceu e estou muito grato por isso", disse o jogador 'canarinho'.



O atleta de 34 anos, que chegou a Manchester em 2013, é uma das unidades fundamentais do meio campo da equipa de Pep Guardiola, valorizando a sua utilidade pela versatilidade, que já o levou a ocupar o eixo da defesa.



Pelos 'citizens', foi campeão três anos, ganhou quatro Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças de Inglaterra, além de ter ganho a Copa América pelo Brasil, em 2019.



"Os nossos fãs são simplesmente incríveis. Estou muito feliz por continuar por mais uma época a jogar por eles. Sinto constantemente o seu carinho e paixão. É algo que me motiva a seguir em frente", completou.



O diretor desportivo, o espanhol Txiki Begiristain, disse que "este novo contrato reflete a qualidade e o compromisso de Fernandinho" com o clube, classificando-o como "um profissional de primeira linha e um dos melhores jogadores do mundo", além de ser "uma pessoa fantástica que dá o exemplo todos os dias".