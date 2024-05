Manchester City salta para o comando da Premier

O Manchester City, com Bernardo Silva e Rúben Dias no 'onze', venceu hoje fora o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, por 4-0, ultrapassando o Arsenal no topo da tabela da Liga inglesa.

O defesa croata Josko Gvardiol inaugurou o marcador, aos 13 minutos, e voltou a faturar, aos 71, após assistência de Bernardo Silva, já depois de Phil Foden ter marcado para os 'citizens' também após passe do internacional luso.



Já nos descontos, aos 90+6, o avançado argentino Julián Álvarez fechou a contagem, com o City a encaixar os três pontos que lhe dão o primeiro lugar da Premier League, com 85 pontos, mais dois do que o Arsenal.



O internacional português Matheus Nunes esteve no banco dos suplentes da formação de Manchester e o compatriota João Palhinha foi titular no Fulham, que é 14.º classificado com 44 pontos.