Manchester City segue imparável, Marco Silva continua em queda

Lusa 23 Dez, 2017, 18:03 | Futebol Internacional

O Manchester City continua imparável e alcançou a 17.ª vitória consecutiva nesta edição da Premier League (apenas cedeu um empate em toda a prova), num encontro em que Bernardo Silva foi suplente utilizado.



Na receção ao antepenúltimo classificado, o avançado argentino Aguero 'bisou', aos 27 e 79 minutos, o segundo com assistência de Bernardo, enquanto Sterling, aos 53, e o brasileiro Danilo, ex-FC Porto, aos 85, contribuíram para a goleada.



A formação de Pep Guardiola pode terminar a ronda com 14 pontos de vantagem sobre o Manchester United, segundo classificado, caso a equipa de José Mourinho seja hoje derrotada no campo do Leicester.



Além não quererem deixar fugir o Manchester City, os 'red devils' podem também reforçar o segundo lugar da 'Premier League', já que o Chelsea, terceiro, empatou a zero no terreno do Everton.



Depois de início de temporada em que andou pelos lugares cimeiros, o Watford voltou a dar novo 'trambolhão', desta vez com um desaire por 1-0 na casa do Brighton. O único golo aconteceu aos 64 minutos, marcado pelo alemão Gross.



A formação de Marco Silva, que já vai em quatro derrotas seguidas e somou o sexto jogo sem vencer (cinco derrotas e um empate), caiu para o 10.º lugar e está apenas seis pontos acima da zona de despromoção.



No último lugar continua o Swansea - que durante a semana mudou de treinador (saiu Paul Clemente, entrou Leon Britton) -, ao empatar em casa com o Crystal Palace (1-1), num jogo em que Renato Sanches ficou sentado no banco de suplentes dos galeses.



O ganês Jordan Ayew, aos 77 minutos, impediu nova derrota do Swansea, anulando o tento do sérvio Milivojevic, aos 59, de grande penalidade.



Sem Cedric Soares, lesionado, o Southampton empatou (1-1) na receção ao Huddersfield, enquanto o West Ham, que também não pode contar com José Fonte, devido a problemas físicos, foi derrotado em casa pelo Newcastle (3-2). A formação de Benitez já não vencia desde a nona jornada e vinha de uma série de oito derrotas e um empate.