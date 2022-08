Manchester City sofre para empatar em Newcastle

No mítico estádio de St. James’s Park, os ‘citizens’ até entraram da melhor maneira no desafio, quando o médio ofensivo luso descobriu o alemão Gundogan solto na grande área, para abrir o marcador, aos cinco minutos.



O conjunto de Manchester viria a sofrer um revés, face à saída do central Nathan Akè por queixas físicas, entrando para o seu lugar Rúben Dias, que se juntou ao compatriota João Cancelo na defesa.



A partir daqui, o extremo Saint-Maximin começou a fazer o que quis dos defesas adversários, que concederam tempo e espaço ao francês para duas assistências e consequentes finalizações do paraguaio Miguel Almiron (28) e Callum Wilson (39).



No segundo tempo, o 'golo do jogo' saiu dos ‘pés’ do lateral Trippier (54), na cobrança de um livre direto, deixando antever que a vitória já não iria fugir à equipa comandada por Eddie Howe, até que tudo mudou em três minutos.



O ponta de lança norueguês Erling Haaland (61) apontou o terceiro golo na prova, com Bernardo Silva (64) a deixar tudo empatado e a colocar muita incerteza no marcador, que acabou por não se alterar.



Esta igualdade deixa o Arsenal na liderança da competição de forma isolada, com nove pontos, com o City a ser segundo colocado, com sete pontos, os mesmos de Tottenham (terceiro), Leeds (quarto) e Brighton (quinto).



Já os ‘magpies’ são sextos, com cinco pontos, a par do Fulham (sétimo), treinado pelo luso Marco Silva.