Manchester City soma segundo empate seguido e pode perder liderança

O norueguês Haaland deu vantagem aos tricampeões ingleses, aos 27 minutos, aproveitando uma má reposição de bola do guarda-redes brasileiro Alisson.



O 14.º golo do melhor marcador na presente temperada da Premier League foi também o 50.º na competição do avançado de 23 anos, que se tornou o futebolista que menos jogos precisou para alcançar esta marca, superando o anterior recordista Andy Cole (65 jogos).



Apesar do domínio dos ‘citizens’, que alinharam com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva a tempo inteiro, o Liverpool, que apresentou Diogo Jota de início e até aos 54, resgatou a igualdade, já perto do fim, aos 80 minutos, com um golo de Trent Alexander-Arnold.



Com este desfecho, o Manchester City permanece na liderança, com 29 pontos, mais um do que os ‘reds’, segundos classificados, mas ao alcance de Arsenal, terceiro com 27, e Tottenham, quarto com 26, que, nesta ronda defrontam Brentford e Aston Villa, respetivamente.



Os adeptos do Everton, clube penalizado com a subtração de 10 pontos, aproveitaram o encontro entre Manchester City e Liverpool para protestarem contra esta punição por irregularidades financeiras, fazendo sobrevoar uma avioneta com a uma tarja com a mensagem “Premier League=corrupção” pelo estádio Ethiad.