Manchester City vence Bournemouth e continua na perseguição ao líder Liverpool

O Manchester City, com três portugueses no ‘onze’ inicial, manteve-se hoje na perseguição ao líder Liverpool com nova vitória pela margem mínima (1-0), desta vez no campo do Bournemouth, na 26.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

No terreno do 14.ª classificado da Premier League, o atual campeão inglês chegou ao triunfo com um golo solitário de Foden, aos 24 minutos, no segundo triunfo consecutivo por 1-0 dos ‘citizens’ na prova, depois de igual resultado perante o Brentford, na última terça-feira.



Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva foram titulares no encontro que mantém a formação de Pep Guardiola a apenas um ponto do líder Liverpool, que nesta ronda recebeu e goleou o Luton Town, por 4-1.



Por seu lado, o Bournemouth segue oito pontos acima da zona de despromoção.