Manchester City vence com golo nos descontos

26 Ago, 2017

O Manchester City isolou-se provisoriamente na liderança do campeonato inglês de futebol após vencer no terreno do Bournemouth, por 2-1, com o golo do triunfo a aparecer apenas nos descontos, em jogo da terceira jornada.



O internacional inglês Raheem Sterling deu a vitória aos 'citizens' com um remate certeiro aos 90+7 minutos, num lance com assistência do brasileiro Danilo, antigo jogador do FC Porto.



Ainda antes do apito final, o avançado foi expulso, num encontro em que Bernardo Silva foi pela primeira vez titular na formação comandada pelo espanhol Pep Guardiola. O internacional português foi substituído aos 66 minutos.



O Bournemouth, que somou a terceira derrota na prova e continua sem pontuar, até esteve na frente do marcador, com um golo de Daniels, aos 11 minutos, mas o Manchester City igualou a partida pouco depois, aos 21, através do brasileiro Gabriel Jesus.



Os 'citizens' passaram a somar sete pontos e subiram provisoriamente à liderança da Premier League com mais um ponto que Manchester United, Huddersfield e West Brom, equipas que vão atuar nesta ronda.