Manchester City vence com mão cheia de golos e reforça liderança em Inglaterra

Em jogo da 34.ª jornada, Pep Guardiola optou por fazer algumas poupanças, provavelmente a pensar na receção de terça-feira ao Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da 'Champions', e deixou Bernardo Silva, Mahrez e Phil Foden de fora.



Em contrapartida, Rúben Dias, que já tinha entrado como suplente diante do Brighton, voltou a ser titular no eixo defensivo, mais de mês e meio depois de se ter lesionado, enquanto Cancelo, que está castigado para a 'Champions', foi titular.



O treinador dos 'citizens' pôde mexer na equipa, não só pela qualidade do seu plantel, mas por ter também como adversário o Watford, emblema que 'desespera' nos últimos lugares da tabela, em 19.º e penúltimo lugar.



Num jogo praticamente de sentido único, destaque para o póquer (quatro golos) do internacional brasileiro Gabriel Jesus, aos 04, 23, 49 (de grande penalidade) e 53 minutos, enquanto Rodri marcou o terceiro, aos 34.



No Watford, Kamara fez o 2-1, aos 28 minutos, aproveitando um mau posicionamento defensivo da formação de Manchester, que abriu uma 'cratera' para o defesa costa-marfinense marcar, num jogo em que os visitantes nunca foram verdadeiro perigo.



O triunfo deixa o Manchester City com 80 pontos e coloca pressão sobre o rival Liverpool, de Diogo Jota, que tem 76 pontos e no domingo recebe o Everton no dérbi de Merseyside, como é conhecido o clássico da cidade de Liverpool.



Também hoje, o Norwich continuou a afundar-se no último lugar, a oito pontos de Everton - no primeiro lugar a salvo (17.º) e que tem menos dois jogos -, depois de ser derrotado em casa pelo Newcastle (3-0), agora nono, por troca com o Leicester.



Os 'foxes', que tiveram Ricardo Pereira no banco, não conseguiram mais do que um empate sem golos na receção ao Aston Villa, 15.º.



Ainda hoje a jornada prossegue com o jogo entre Brentford (12.º) e Tottenham (quinto), com os 'spurs' a tentarem recuperar o quarto lugar de 'Champions', do qual foram hoje destronados pelo Arsenal, que mais cedo venceu na receção ao Manchester United (3-1).



A 34.ª jornada da 'Premier' terá ainda mais quatro jogos no domingo, entre os quais dérbis em Liverpool e em Londres, este entre Chelsea (terceiro) e West Ham (sétimo), bem como a visita do Wolverhampton, de Bruno Lage, ao Burnley, e a receção do Brighton ao Southampton.



Na segunda-feira, a ronda fica completa com o jogo entre Crystal Palace e Leeds United, em Londres.