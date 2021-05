Manchester City vence e espera desaire do United para festejar o título

Em Londres, com João Cancelo no ‘onze’ titular, a equipa de Pep Guardiola chegou aos golos que garantiram a 25.ª vitória na prova no segundo tempo, por intermédio de Sérgio ‘Kun’ Aguero, aos 57 minutos, e Ferran Torres, aos 59.



A quatro jornadas do fim, o City, que na época passada viu o Liverpool ‘roubar-lhe’ o tricampeonato, lidera a Liga inglesa, com 80 pontos, mais 13 do que o Manchester United, que é segundo, com 67.