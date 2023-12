Manchester City vence e está a dois pontos da liderança

Os 'reds' (42 pontos) recebem na segunda-feira o Newcastle, também em jogo da 20.ª jornada da Liga inglesa, mas o City ainda terá menos um jogo disputado, em casa com o Brentford e que foi adiado devido ao Mundial de clubes.



Nos jogos de hoje à tarde, a vitória do City, que teve Rúben Dias a entrar apenas aos 68 minutos e Matheus Nunes sem sair do banco, deixou a equipa com 40 pontos, a dois de Liverpool e Aston Villa (com mais um jogo) e com os mesmos de Arsenal.



No Villa Park, a equipa de Unai Emery regressou às vitórias à custa do Burnley (3-2), com Bailey (28 minutos), Diaby (42) e Douglas Luiz (89, de grande penalidade) a marcarem para os da casa, e Amdouni (30) e Foster (71) para os visitantes, que ainda ficaram reduzidos a 10, por expulsão de Berge, aos 56.



A jornada teve triunfo robusto no Molineux Stadium, onde os portugueses José Sá, Toti e Nelson Semedo foram titulares no Wolverhampton, Pedro Neto entrou aos 80, enquanto André Gomes e Beto saíram do banco na equipa do Everton.



Kilman, aos 25 minutos, Matheus Cunha, aos 53, e Dawson, aos 61, marcaram os golos da vitória dos 'wolves' (3-0), que seguem a meio da tabela na 'Premier', com 28 pontos, 13 acima do Luton, primeiro emblema na zona de descida (18.º e antepenúltimo).



A derrota mantém o Everton em 17.º (16 pontos), numa jornada em que Luton (16.º, 15 pontos), Burnley (19.º, 11) e Sheffield United (20.º, nove) também perderam.



Mais cedo, o Luton ainda ameaçou o Chelsea, que 'dormiu' à sombra dos golos de Cole Palmer, com um bis aos 12 e 70 minutos, e de Madueke, aos 37, e quando o ex-blue Ross Barkley (80) e Adebayo (87) reduziram para 3-2.



Em outro jogo desta 20.ª jornada, o Crystal Palace (13.º) esteve a perder em casa, graças a um golo nos primeiros minutos de Lewis-Potter para o Brentford (15.º), mas Olise (14 e 58 minutos) e Eberechi Eze (39) fizeram a 'cambalhota' no marcador.



A jornada prossegue ainda hoje com a visita do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, ao Nottingham Forest, de Nuno Tavares e que terá o treinador Nuno Espírito Santo a fazer o terceiro jogo com a equipa.



No domingo, a ronda terá os jogos Tottenham-Bournemouth e Fulham-Arsenal e ficará concluída já no novo ano de 2024, com o Liverpool-Newcastle na segunda-feira de 01 de janeiro, e o West Ham-Brighton, na terça-feira seguinte.