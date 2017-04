Manchester City vence e passa a terceiro na Liga inglesa

Lusa 15 Abr, 2017, 19:40 | Futebol Internacional

Depois do defesa belga Kompany ter aberto o marcador, aos 55 minutos, o avançado argentino assistiu o alemão Sane para o segundo golo dos 'citizens', aos 78 minutos, e fez o terceiro, aos 80.



Do lado do Southampton, que segue no tranquilo nono lugar, o internacional português Cedric Soares foi titular e esteve o tempo inteiro em campo.



Com este triunfo, o Manchester City passou a somar 54 pontos, mais um que o Liverpool, quarto classificado, e manteve-se a sete do Tottenham, segundo.