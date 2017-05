Manchester City vence e sobe ao terceiro lugar por troca com Liverpool

Lusa 16 Mai, 2017, 22:21 | Futebol Internacional

Enquanto a equipa de Arséne Wenger sentiu grandes dificuldades para superar a de David Moyes, último classificado da 'Premier League', que já desceu, o Manchester City relativamente cedo traçou o destino da partida com dois golos no espaço de dois minutos, aos 27 e 29, o primeiro pelo brasileiro Gabriel Jesus e o segundo pelo belga Kevin De Bruyne.



Na segunda parte, o veterano costa-marfinense Yaya Touré fechou o resultado com o terceiro golo, aos 57 minutos, e a equipa de Pep Guardiola subiu ao terceiro lugar, com 75 pontos, por troca com o Liverpool, que caiu para quarto, com 73.



O Sunderland deu luta acesa e só cedeu nos últimos 20 minutos, quando sofreu dois golos do internacional chileno Alexis Sanchez, aos 72 e aos 81 minutos, que consumaram o triunfo do Arsenal.



O terceiro lugar dá acesso direto à Liga dos Campeões, enquanto o quarto qualifica para a pré-eliminatória da prova, o que traz um interesse adicional para a última jornada, na qual o Manchester City se desloca ao terreno do Watford, 16.º classificado, enquanto o Liverpool recebe o Middlesbrough, penúltimo e já despromovido.



De resto, a equipa orientada pelo alemão Jurgen Klopp parte para a última jornada da liga inglesa também pressionado pelo Arsenal, quinto classificado, com menos um ponto do que o seu rival, e que recebe o Everton, sétimo classificado, com lugar já garantido na fase de qualificação da Liga Europa.