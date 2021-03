Manchester City vence Fulham e mantém-se firme na liderança em Inglaterra

Um passe do português João Cancelo para o defesa-central John Stones, aos 47 minutos, ajudou a abrir o marcador e a lançar os ‘citizens’ para uma vitória confortável.



O brasileiro Gabriel Jesus aproveitou um erro da defensiva dos londrinos, que contaram com Ivan Cavaleiro até aos 80 minutos, para aumentar a vantagem aos 56, antes de o argentino Sergio Agüero fazer, de penálti, o 3-0 final, quatro minutos depois.



Para o avançado, foi o primeiro golo esta época na Premier League, ao oitavo jogo, numa temporada complicada. Ruben Dias (saiu aos 75) e Bernardo Silva (até aos 67) também foram titulares nos líderes.



A formação de Pep Guardiola soma agora 71 pontos, 17 acima do segundo classificado, o rival Manchester United, que tem dois jogos em atraso e no domingo recebe o quinto classificado West Ham.



Já o Fulham, que tinha voltado às vitórias na jornada anterior, voltou a não somar pontos e é 18.º e antepenúltimo, em posição de descida, com 26 pontos.



Antes, o Burnley afastou-se da zona de despromoção ao surpreender o Everton, vencendo em casa dos ‘toffees’ por 2-1, com tentos de Wood (13) e McNeil (24).



A formação de Liverpool, com André Gomes titular, reagiu aos 32 minutos, por Calvert-Lewin, pouco antes de um ‘azar’: o guarda-redes Pickford lesionou-se e teve de sair, sendo substituído pelo português João Virgínia, que se estreou hoje na Liga inglesa.



O Everton, sexto com 46 pontos, pode ficar mais longe dos adversários acima e ainda ser ultrapassado, com o Tottenham de José Mourinho, sétimo com 45, a jogar no domingo o dérbi londrino com o Arsenal.



O dia na ‘Premiership’ começou com um empate entre o Leeds e o Chelsea, que é quarto e ficou mais longe do líder, podendo ainda ver United e Leicester, terceiro, ficar mais longe.



Em Londres, o Crystal Palace levou a melhor sobre o West Bromwich (1-0), com os forasteiros, 19.º e penúltimos com 18 pontos, a oito da segurança, cada vez mais próximos de descer.