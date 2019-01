Manchester City vence Huddersfield e mantém-se na perseguição ao Liverpool

Lusa Comentários 20 Jan, 2019, 16:20 | Futebol Internacional

O extremo português, habitual titular nos ‘citizens’, foi poupado por Pep Guardiola, que o fez entrar apenas aos 72 minutos, quando o campeão inglês já vencia por 3-0, com golos de Danilo (18 minutos), Sterling (54) e Leroy Sane (56).



A formação de Manchester volta a colocar-se a quatro pontos do Liverpool, que no sábado sofreu, mas venceu o Crystal Palace por 4-3.



Os ‘reds’ somam 60 pontos, seguidos pelo Manchester City, com 56, numa ‘luta’ cada vez mais a dois pelo título inglês, enquanto o Tottenham, que hoje visita o Fulham, é terceiro (48 pontos), e o Chelsea é quarto (47).



A 23.ª jornada teve início no sábado, dia em que o Wolverhampton venceu em casa o Leicester, por 4-3, com um 'hat-trick' de Diogo Jota, e o Everton, treinado por Marco Silva, perdeu em casa do Southampton, por 2-1.



No jogo grande, o Arsenal, quinto classificado, venceu no Emirates Stadium o Chelsea por 2-0, com golos dos franceses Lacazette e Koscielny.