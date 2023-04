Manchester City volta a vencer e continua a pressionar Arsenal

Na 31.ª jornada, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares nos 'citizens', que resolveram a partida na primeira parte, com golos de Stones (5 minutos) e do 'gigante' norueguês Erling Haaland, que 'faturou' aos 13 e 25 minutos e ficou mais perto de fazer história na Premier League.



Com este 'bis', o avançado de 22 anos, na sua época de estreia em Inglaterra, chegou aos 32 golos na competição e ficou apenas a dois do recorde dos lendários Andy Cole (1993/94) e Alan Shearer (1994/95) no número de tentos alcançados em apenas uma temporada.



Talvez a pensar no duelo com o Bayern para a Liga dos Campeões, Haaland foi substituído ao intervalo e o Leicester City, que não contou com Ricardo Pereira, lesionado, reduziu por Iheanacho, aos 75 minutos.



O Manchester City segue no segundo posto agora a três pontos do Arsenal, que joga no domingo em Londres no campo do vizinho West Ham, enquanto o Leicester City é penúltimo, a três pontos da salvação.