Manchester City volta a vencer fora na Liga com golo de Kyle Walker

Com um arranque de época difícil, com dois empates e uma derrota em seis jogos, o Manchester City conseguiu hoje voltar a vencer fora de casa na Liga inglesa, depois de nas duas últimas deslocações não ir além de um empate: primeiro, à quarta jornada, em casa do promovido Leeds United (1-1), de Hélder Costa, e, depois, no terreno do West Ham (1-1), à sexta ronda.



Hoje, diante de um Sheffield United ‘afundado’ nos lugares de descida, mais concretamente em 19.º, com um empate e seis derrotas, os três portugueses do City cumpriram os 90 minutos, com Guardiola a trocar apenas Ferran Torres e Mahrez por Phil Foden e Gundogan.



No jogo, valeu o golo de Kyle Walker, aos 28 minutos, apesar de a equipa ter algumas perdidas ao longo do encontro – por Laporte, Ferran Torres ou Mahrez -, e ter oferecido uma ideia de intranquilidade, com Ederson a ‘salvar’ também o empate.



A equipa de Manchester, que tem um jogo em atraso, sobe ao sétimo lugar na classificação, numa jornada em que as equipas da frente, Everton e Liverpool, defrontam fora o Newcastle e em casa o West Ham, respetivamente.



Em outros jogos, o Chelsea ainda hoje visita o Burnley, o Tottenham, de José Mourinho, recebe no domingo o Brighton, e o Manchester United o Arsenal, enquanto o Leicester desloca-se na segunda-feira a Leeds.