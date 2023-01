Manchester United afasta Everton e segue na Taça de Inglaterra

Diogo Dalot e Bruno Fernandes (que viu cartão amarelo) jogaram, nesta que é a quinta vitória consecutiva desde o reinício das competições, depois da interrupção para o Mundial do Qatar, com o United a mostrar-se como uma das equipas inglesas mais motivadas, neste momento.



À beira do 'pódio' na Liga inglesa e ainda em ação na Taça da Liga, os 'red devils' entram muito bem na Taça de Inglaterra e são a primeira equipa apurada na terceira eliminatória, com os outros 31 jogos marcados para o fim de semana e segunda-feira.



O destaque do jogo vai para o internacional Marcus Rashford, com boas ações individuais nos dois primeiros golos do MU (marcados por Antony e por Conor Coady em autogolo). O número 10 da equipa da casa foi depois premiado com a cobrança da grande penalidade que deu o 3-1, aos 90+7, a enganar bem o colega de seleção Jordan Pickford.



Martial marcou logo aos quatro minutos, o que não 'matou' o encontro, com os 'toffees' a discutirem o jogo e a chegarem ao empate, aos 14, através do defesa Conor Coady, em contra-ataque.



Aos 52 minutos, pressionado por Rashford, Coady acabou por enviar a bola para o fundo da sua baliza, com os 'red devils' a regressaram à vantagem.



O empate voltou a estar perto, a um quarto de hora do fim, só que o VAR invalidou o golo a Calvert-Lewin, porque a jogada começara em fora de jogo.



Mesmo no final, uma rasteira a Alejandro Garnacho foi castigada com penálti e o técnico Ten Haag premiou Rashford, mandando-o avançar para o remate que redundou em golo.



Desde que Cristiano Ronaldo saiu do clube, o MU não para de vencer, com cinco vitórias de seguida e impressionante saldo de golos de 12-1.