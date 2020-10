Manchester United anuncia transferência futura de jovem promessa da Atalanta

“O extremo-direito costa-marfinense de 18 anos está no radar do Manchester United desde 2016, quando foi visto a jogar nos sub-15, e o clube tem seguido o seu progresso desde então. Vai juntar-se ao United numa data posterior, sujeito a exames médicos, termos pessoais e visto de trabalho”, escreveram os ‘red devils’ no sítio oficial na Internet.



No mesmo dia em que a formação de Ole Gunnar Solskjaer contratou Alex Telles ao FC Porto, chegou também a acordo com a Atalanta para a transferência de Diallo, que no primeiro jogo pela equipa principal no campeonato anotou um golo.