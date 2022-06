Manchester United confirma saída de Paul Pogba

No seu "site" oficial, os "red devils" oficializaram a saída do médio de 29 anos, que regressou a Old Trafford em 2016, vindo da Juventus num negócio recorde de 105 milhões de euros, já depois de ter passado pelos escalões de formação do clube.”, lê-se numa nota publicada pelo Manchester United, em que resume a carreira do internacional gaulês.O clube inglês publicou igualmente um vídeo com os melhores momentos de Pogba nos 233 jogos e 39 golos registados nas últimas seis temporadas.Nesta segunda passagem por Old Trafford, Pogba conquistou uma Liga Europa e uma Taça da Liga, ambas em 2016/17, sob o comando do técnico português José Mourinho.Em 2018, ao serviço da seleção francesa (91 internacionalizações e 11 golos), Pogba conquistou o Campeonato do Mundo, que nesse ano decorreu na Rússia.O médio chegou ao Manchester United pela primeira vez em 2009/10, para os escalões de formação, vindo do Le Havre, e fez, mais tarde, sete jogos pelo clube, antes de rumar à Juventus, em 2012/13.A partir de 1 de julho, Pogba passa a ser um jogador livre.