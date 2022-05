Manchester United. Cristiano Ronaldo considerado o melhor jogador do mês

Com a concorrência do guarda-redes David De Gea e do sérvio Nemanja Matic, Cristiano Ronaldo reuniu 74 por cento dos votos e arrecada novamene o prémio de melhor jogador do mês em Old Trafford.



Ronaldo conseguiu marcar cinco golos nos últimos quatro jogos, com um hat-trick sobre o Norwich, um golo frente ao Arsenal e outro no empate caseiro com o Chelsea.



É a quarta vez que Cristiano Ronaldo vence o prémio de melhor jogador pelo Manchester United, depois de vitórias logo no início da temporada, nos meses de Setembro e Outubro, aquando do regresso de CR7 a Inglaterra.