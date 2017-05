Manchester United, de José Mourinho, e Ajax à espreita da final da Liga Europa

Lusa 09 Mai, 2017, 13:14 | Futebol Internacional

O regresso à luta por um título europeu pende favoravelmente para a formação inglesa pelas vantagens de 1-0 conquistada no jogo da primeira mão em Vigo e por 4-1 para a holandesa, que goleou em casa a formação do guarda-redes português Anthony Lopes.



A presença na Liga Europa era encarada pelo Manchester United, habituado à Liga dos Campeões, como algo incómodo, mas, com o decorrer da prova e com a recente derrota com o Arsenal (2-0), que afasta José Mourinho do topo do campeonato, passa a ser o objetivo da época.



Mourinho, que já venceu a competição pelo FC Porto, em 2003, um ano antes de ganhar a Liga dos Campeões, também pelos 'dragões', quer reconquistar o troféu, até porque seria passaporte garantido para a desejada Liga dos Campeões.



Para alcançar a final de Estocolmo e lutar pelo único troféu que falta nas vitrinas de Old Trafford, Mourinho terá pela frente um Celta de Vigo, 12.º na Liga espanhola, que também quer fazer história e que tem como ponto alto do seu historial a conquista da extinta Taça Intertoto, em 2000.



No outro duelo, o Ajax (2.º classificado na Liga holandesa) desloca-se a casa do Lyon (4.º na Liga francesa), de Anthony Lopes, com uma confortável vantagem de 4-1, e procura confirmar o regresso aos grandes palcos europeus, aos quais se habituou durante muitas décadas, mas que não pisa desde 1995.



Quatro vezes campeão da Europa (1971, 1972, 1973 e 1995), uma Taça UEFA (1992), uma Taça das Taças (1987), três Supertaças Europeias (1972, 1973 e 1995) e duas Taças Intercontinentais (1972 e 1995) fazem parte do espólio internacional da equipa holandesa, que na Holanda ficou a quatro pontos do líder Feyenoord, após derrota no domingo com o PSV.



O Lyon, que venceu a Taça Intertoto em 1997, conquistou os seus sete títulos de campeão francês na primeira década do novo milénio, mas desde 2008 que não sente esse sabor.