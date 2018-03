Manchester United de Mourinho derrota Swansea de Carvalhal para a `Premier League`

Lusa Comentários 31 Mar, 2018, 17:52 | Futebol Internacional

Com este resultado, o United recuperou o segundo lugar da 'Premier League', temporariamente cedido ao Liverpool, vencedor em Londres do Crystal Palace (2-1), ao início da tarde.



Na luta pelo segundo lugar, os 'red devils' chegam aos 68 pontos, mais dois do que Liverpool, que conta ainda com mais um jogo disputado. Ainda hoje, o Everton recebe o Manchester City, destacado comandante, com 81 pontos neste momento.



Não chegou praticamente a haver incerteza em Old Trafford, com a equipa da casa a inaugurar o marcador aos cinco minutos, golo do belga Lukaku, a passe do chileno Alexis Sánchez. Aos 20 minutos, a contagem passou para 2-0, agora com Sánchez a finalizar.



A partir desse momento, o United abrandou um pouco, mas o jogo continuou a ter um só sentido e nunca os pupilos de Carvalhal deram a ideia de que poderiam inverter o 'destino' do encontro.



Outro português em destaque na ronda foi João Mário, que abriu a goleada (3-0) do West Ham sobre o Southampton, o clube de Cédric Soares.



João Mário marcou aos 13, antes do 'bis' do austríaco Arnautovic, aos 17 e 45+4, numa vitória que permite aos 'hammers' subir a 14.º, com 33 pontos, agora imediatamente à frente do Swansea, 15.º com 31.



Também hoje, o 'tranquilo' Burnley superou o lanterna-vermelha West Bromwich, no terreno deste, por 2-1, e o Leicester impõs-se ao Brighton, por 2-0.



O Newcastle recebeu e venceu o Huddersfield, com 1-0 no final, e Watford e Bournemouth equilibraram-se, com 2-2 no final.



Além do Everton-Manchester City de hoje, disputam-se no domingo o Chelsea-Tottenham o Arsenal-Stoke City.