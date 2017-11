Manchester United de Mourinho ganha e aproxima-se do líder Manchester City

Lusa 25 Nov, 2017, 17:58 | Futebol Internacional

O golo da equipa de Manchester foi apontado na própria baliza pelo defesa do Brighton Lewis Dunk, aos 66 minutos.



A equipa de José Mourinho soma 29 pontos, menos cinco do que o líder Manchester City, que no domingo viaja até ao reduto do Huddersfield.



Também comandado por um português, o Watford de Marco Silva foi hoje a Newcastle bater a equipa da casa por 3-0, com golos de Will Hughes, aos 19 minutos, Andre Gray, aos 62, e autogolo de Andre Yedlin, aos 45+1.



O Watford está em oitavo lugar com 21 pontos, enquanto o Newcastle caiu para 13.° com 14 pontos.



O Tottenham, por seu turno, empatou 1-1 em casa com o West Bromwich e pode cair para o quinto lugar da ´Premier League´ (segue em quarto com 24 pontos), caso o Liverpool vença hoje o Chelsea.



O West Bromwich está em 17.°, imediatamente acima dos lugares de despromoção.



Mais abaixo, o Crystal Palace somou hoje uma importante vitória sobre o Stoke City, mantendo-se ainda assim em 20.° e último, com apenas oito pontos, enquanto o Swansea empatou 0-0 com o Bournemouth e mantém-se em 19.°, com nove pontos.