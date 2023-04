Manchester United deixa escapar vantagem de dois golos

A equipa londrina revelou debilidades defensivas na primeira parte, que lhe custaram dois golos, o primeiro logo aos sete minutos, por Jadon Sancho, e o segundo à beira do intervalo, aos 44, por Marcus Rashford, após assistência do internacional português Bruno Fernandes.



O capitão dos "red devils" foi um dos melhores em campo, e antes da assistência para Rashford, já tinha oferecido ao seu colega de equipa o segundo golo, aos 39 minutos, com um cruzamento para a zona do segundo poste, mas o guarda-redes Fraser Forster fez a "mancha" e evitou que o marcador funcionasse.



Na segunda parte, foi protagonista de um dos lances que maior "frisson" causaram na assistência, ao receber um passe no interior da área, fazer um "túnel" a um adversário, e, só com o guarda-redes do Tottenham pela frente, chutar em força à barra.



Um minuto antes, a equipa londrina, que renasceu na segunda parte, depois de uma primeira horrível, tinha reduzido para 2-1, pelo ex-Sporting Pedro Porro, que fez o seu primeiro golo ao serviço dos "spurs".



A subida de rendimento do Tottenham, na estreia do interino Ryan Mason, acabou por dar frutos aos 79 minutos, quando Harry Kane fez um cruzamento perfeito para o coreano Son Heung-Min, no poste mais distante, do qual resultou o empate a dois golos.



Na parte final, o Manchester United fez tudo para voltar para a frente do marcador, mas o Tottenham conseguiu segurar um ponto numa fase particularmente difícil para a equipa, desde o despedimento do treinador António Conte.



Com a igualdade, os "red devils", quartos, estão agora a dois pontos do Newcastle, terceiro, que confirmou o grande momento que atravessa, rumo à "Champions" 2023/24, e foi a Liverpool golear o Everton por 4-1.



O Arsenal lidera o campeonato com 75 pontos (33 jogos), seguido do Manchester City, com 73 (31), do Newcastle, com 62 (32), do Manchester United, com 60 (31), e do Tottenham, com 54 (33).



Na parte de baixo da tabela, o Southampton manteve-se em último, com 24 pontos (33), apenas à frente do Everton, 19.º e penúltimo, com 28 (33), enquanto o Bournemouth é 14º, com 36 (33).