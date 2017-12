Manchester United empata com o Southampton e perde segundo lugar para o Chelsea

Lusa 30 Dez, 2017, 21:57 / atualizado em 30 Dez, 2017, 22:03 | Futebol Internacional

A equipa treinada pelo português José Mourinho protagonizou uma exibição pálida e vê-se resignada a terminar o ano de 2017 na terceira posição, a dois pontos da equipa londrina, que horas antes tinha goleado em casa o Stoke City, por 5-0.



Os 'red devils' sofreram um duro revés logo aos 14 minutos, quando o avançado belga Romelu Lukaku teve de sair de campo transportado numa maca e com oxigénio, depois de ter ficado quase 10 minutos a receber assistência médica, em consequência de um choque na cabeça com o holandês Wesley Hoedt, defesa do Southampton.



O United está cada vez mais longe do rival Manchester City, que lidera o campeonato de forma destacada, com 13 pontos de vantagem sobre o Chelsea, que pode ampliar no domingo, quando jogar no estádio do Crystal Palace, 17.º classificado.



O Chelsea tinha colocado a equipa treinada por José Mourinho na necessidade de vencer para recuperar o segundo posto, ao bater o Stoke, com golos de Rüdiger (três minutos), Drinkwater (nove), Pedro (23), Willian (73, de grande penalidade) e Zappacosta (88).



Também hoje, o treinador português Carlos Carvalhal estreou-se da melhor forma no comando técnico do Swansea, com uma vitória por 2-1 no estádio do Warford, orientado por Marco Silva, que até inaugurou o marcador.



O avançado peruano Carrillo, emprestado pelo Benfica, marcou o primeiro golo com a camisola do Watford, aos 11 minutos, mas os visitantes deram a volta ao resultado na fase final do encontro, por intermédio de Jordan Ayew, aos 86, e Narsingh, aos 90.



O Swansea, pelo qual o médio português Renato Sanches foi totalista, entregou a 'lanterna-vermelha' ao West Bromwich, que ficou a um ponto de distância, mas poderá recolocar os galeses no último lugar da prova, quando receber no domingo o Arsenal.



Tal como o Swansea, o Liverpool, quarto classificado, também passou grande parte do jogo caseiro com o Leicester em desvantagem, na sequência do golo marcado aos três minutos por Jamie Vardy, virando o resultado a seu favor apenas na reta final, graças a um 'bis' de Salah, aos 52 e 76.



O Burnley continua a assumir-se como uma das boas surpresas da competição, mantendo-se no sétimo posto, apesar do 'nulo' no recinto do Huddersfield, resultado idêntico ao do confronto entre o Newcastle e o Brighton, enquanto o Bournemouth impôs em casa ao Everton, por 2-1.