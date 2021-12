Manchester United empata na visita ao "aflito" Newcastle

Com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no "onze", a equipa de Manchester não conseguiu levar de vencida o 19.º e penúltimo classificado, que agora soma 11 pontos.



O resultado pode expor os "red devils" a mais atrasos em relação aos lugares de acesso às competições europeias, uma vez que somam 28 pontos em 17 rondas, já a sete pontos do quarto lugar.



O primeiro tempo ficou marcado pelo golo madrugador do francês Saint-Maximin, que aproveitou, aos sete minutos, um erro do compatriota Varane, no centro da defesa do United, para rematar colocado, no meio de vários defesas.



Os "magpies" acabaram por ter as melhores oportunidades na primeira parte, que deu lugar a um segundo tempo em que o uruguaio Cavani empatou, aos 71, ao segundo remate, após receber a bola de Diogo Dalot.



Até final, e já mesmo sem Saint-Maximin, o jogador em destaque, o Newcastle ficou mais próximo do 2-1 do que o United, com Murphy a rematar ao poste, aos 88, e o paraguaio Almirón a tentar na recarga, para grande defesa do guarda-redes espanhol De Gea.



Ainda assim, o técnico alemão Ralf Rangnick continua sem perder ao comando dos "red devils", ao quarto jogo, com duas vitórias e duas igualdades.