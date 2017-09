Manchester United goleia Everton e segue na liderança ao lado do vizinho City

Lusa 17 Set, 2017, 18:43 | Futebol Internacional

Um golo de Antonio Valência, aos quatro minutos, inaugurou o marcador, que só voltou a funcionar a partir dos 80 minutos, com Henrikh Mkhitaryan (83), Romelu Lukaku (89) e Anthony Martial (90+2) a apontarem para a equipa da casa.



O United, adversário do Benfica no grupo A da Liga dos Campeões, soma 13 pontos, tal como o Manchester City, que no sábado goleou por 6-0 em casa do Watford, orientado pelo português Marco Silva.



O encontro ficou marcado pela ovação do público a Wayne Rooney, que, depois de 14 temporadas em Old Trafford, regressou esta época ao Everton, o clube no qual se formou.



A equipa orientada por Ronald Koeman, que soma três derrotas consecutivas, segue no antepenúltimo lugar da tabela, com quatro pontos.