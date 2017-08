Manchester United goleia Swansea

Lusa 19 Ago, 2017, 15:16 | Futebol Internacional

Depois de terem goleado o West Ham, também por 4-0, na ronda inaugural da 'Premier League', os 'red devils' voltaram a alcançar um resultado expressivo, desta vez com o Mkhitaryan em destaque.



A avançado arménio não marcou, mas assistiu o belga Lukaku aos 80 minutos, no segundo golo do Manchester United, e repetiu o gesto dois minutos depois, desta vez no tento do francês Pogba.



O central costa-marfinense Bailly inaugurou o marcador, aos 45 minutos, e o avançado francês Martial confirmou a goleada, aos 84.



A formação liderada por José Mourinho passou a somar seis pontos, mas com o decorrer da jornada pode ser igualada por sete equipas.