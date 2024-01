Manchester United, Liverpool e Wolverhampton asseguram vaga nos oitavos da Taça

O internacional português Bruno Fernandes abriu o marcador logo aos sete minutos, com um pontapé indefensável à entrada da área, após um passe do brasileiro Antony, e seis minutos depois o jovem Kobbie Mainoo, de 18 anos, aumentou a vantagem para 2-0.



A partida parecia controlada e a eliminatória bem encaminhada, mas o 16.º classificado da Liga 2 reagiu, beneficiando de um certo relaxamento dos ‘red devils’, para não só reduzir para 2-1, por Bryn Morris, aos 36 minutos, mas também para chegar ao 2-2, no início da segunda parte, aos 47, pelo galês Will Evans.



A equipa do Manchester United, que teve também Diogo Dalot no ‘onze’, despertou da letargia e fez mais dois golos, aos 68 minutos, por Antony, e aos 90+4 pelo avançado dinamarquês Rasmus Hojlund.



Menos dificuldades teve o Liverpool para garantir uma vaga nos oitavos de final ao golear o Norwich, nono classificado do ‘Championship’ (segundo escalão), por 5-2, com um dos golos, o 3-1, a ser marcado pelo internacional português Diogo Jota, que hoje foi titular num ‘onze’ em que Jürgen Klopp poupou alguns habituais titulares.



Mais difícil, como era expectável, foi o apuramento do Wolverhampton em casa do West Bromwich, quinto classificado do ‘Championship’, mas alcançado com uma vitória por 2-0, com o primeiro golo de autoria do internacional luso Pedro Neto, aos 38 minutos, e o segundo pelo ponta de lança brasileiro Matheus Cunha, aos 78.



A equipa do ‘Wolves’ teve quatro internacionais portugueses no ‘onze’ inicial, o guarda-redes José Sá, o central Toti, o lateral direito Nélson Semedo e o extremo Pedro Neto, que seria substituído aos 79, pelo médio Tawanda Chirewa.



O jogo ficou marcado por confrontos entre adeptos perto dos 80 minutos e que levaram à interrupção da partida, que seria reatada algum tempo depois.