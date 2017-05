Manchester United perde com Arsenal

Lusa 07 Mai, 2017, 18:30 | Futebol Internacional

Em Londres, o suíço Xhaka e Welbeck, antigo jogador dos ‘red devils’, fizeram os golos dos ‘gunners’, aos 54 e 57 minutos, e deram a Arséne Wenger, técnico dos londrinos, a primeira vitória sobre José Mourinho em jogos a contar para a ‘Premier League’.



Com este resultado, o Manchester United ficou a quatro pontos do quarto lugar, que garante o acesso à pré-eliminatória da ‘Champions’ e é ocupado pelo Manchester City, e tem o quinto posto em perigo, já que o Arsenal, sexto, colocou-se a dois pontos e tem menos um jogo disputado.



Frente aos ‘gunners’, Mourinho poupou vários habituais titulares, como Paul Pogba, Rashford, Lingard, Bailly e Blind, já que na quinta-feira joga o acesso à final da Liga Europa frente ao Celta Vigo. O vencedor da prova garante um lugar na Liga dos Campeões da próxima época.



Antes, o Liverpool empatou a zero na receção ao Southampton, complicando também as suas contas de apuramento para a ‘Champions’ 2017/18.



A prova é liderada pelo Chelsea, com 81 pontos (34 jogos), contra 77 do Tottenham (35), 70 do Liverpool (36), 69 do Manchester City (35), 65 do Manchester United (35) e 63 do Arsenal (34).