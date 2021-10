Manchester United perde Varane durante "algumas semanas" devido a lesão

Em comunicado publicado no sítio oficial na Internet, os ‘reds devils’ explicaram que o defesa central, de 28 anos, sofreu uma lesão muscular numa virilha ao serviço da seleção francesa, na final da Liga das Nações, com a Espanha (vitória por 2-1), e é baixa certa nas próximas semanas.



Varane, que chegou esta temporada a Old Trafford, deverá falhar os encontros com Leicester, Liverpool e Tottenham, para o campeonato inglês, e com a Atalanta, para a Liga dos Campeões.



O internacional francês leva sete jogos esta época pelo Manchester United, atual quarto classificado da ‘Premier League’.